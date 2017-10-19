Шість осіб загинуло внаслідок страшної аварії у центрі Харкова

За кермом була 20-річна донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Внаслідок цього 6 осіб загинуло та 6 отримали важкі поранення. Серед постаждалих – вагітна жінка.

За попередньою інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, причиною аварії міг бути проїзд на червоне світло.

«Виявилося, що ця дівчина 20-річна за 2 роки водіння вже тричі отримувала штрафи за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості. Вона не була дисциплінованим водієм але штраф у 510 гривень за перевищення швидкості для дівчини, яка їде на машині вартістю кілька мільйонів гривень нічого не значить», – сказав Геращенко в ефірі 112 каналу.

За інформацією Національної поліції, За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.