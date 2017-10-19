Омелян вимагає знизити дозволену швидкість авто у містах

«При такій швидкості фактично виключаються смертельні випадки, максимум незначний травматизм», – написав міністр на своїй сторінці у Фейсбук.

Він наполягає також на «драконівських» штрафах за інші порушення. Зокрема йдеться про не пристебнутий пасок безпеки на передніх і задніх сидіннях, відсутність дитячих сидінь при перевезенні дітей, використання мобільного без засобів hands-free.

Додамо, що таку реакцію Володимира Омеляна спровокувала вчорашня трагедія у Харкові.