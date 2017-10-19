На Львівщині відремонтують три автошляхи

Служба автомобільних доріг вже уклала відповідні угоди на 311 мільйонів гривень

Служба автомобільних доріг вже уклала відповідні угоди на 311 мільйонів гривень

Зокрема йдеться про поточні середні ремонти двох доріг державного значення та однієї місцевого, повідомляють «Наші гроші».

Найдорожчим буде автошлях Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий. Вартуватиме він понад 230 млн гривень. Праюватиме тут ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл».

Цей же підрядник полагодить два кілометри ділянки місцевого значення С141250 (Давидів – Товщів – Бібрка). Обійдеться це у майже 8 млн гривень.

Інші фірма ТОВ «ПБС» візьметься за відрізки дороги Н-09 Мукачеве – Івано – Франківськ – Львів. В загальному тут треба поремонтувати 5 кілометрів. Вартість – 71, 3 млн гривень.