На Львівщині відремонтують три автошляхи

Служба автомобільних доріг вже уклала відповідні угоди на 311 мільйонів гривень
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Зокрема йдеться про поточні середні ремонти двох доріг державного значення та однієї місцевого, повідомляють «Наші гроші».

Найдорожчим буде автошлях Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий. Вартуватиме він понад 230 млн гривень. Праюватиме тут ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл».

Цей же підрядник полагодить два кілометри ділянки місцевого значення С141250 (Давидів – Товщів – Бібрка). Обійдеться це у майже 8  млн гривень.

Інші фірма ТОВ «ПБС» візьметься за відрізки дороги Н-09 Мукачеве – Івано – Франківськ – Львів. В загальному тут треба поремонтувати 5 кілометрів. Вартість – 71, 3 млн гривень.

 

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