Через аварію на Сихів сьогодні їздить менше трамваїв

З 22 вагонів маршруту №8 курсує лише 10. Решту планують випустити до 15:00

За словами речника ЛКП «Львівелектротранс» Івана Бондара, вночі трапилась пожежа на «Львівобленерго» Л7. Звідти частково живиться мережа.

«Зараз фахівці «Львівобленерго» та нашої служби енергогосподарства спільно працюють, аби найшвидше відновити нормальне живлення мережі. Планований час, коли вдасться усунути наслідки аварії – 15.00 сьогодні», – повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

Додамо, маршрут № 2 зараз на Сихів не їздить, він курсує за частково зміненим маршрутом: з вул. Коновальця на Погулянку та у зворотному напрямку.