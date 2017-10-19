Археологи дослідять замок князя Лева у центрі Львова

Розкопки на площі, де нині розташований Вернісаж, розпочнуться у понеділок

Наступного тижня археологи НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України розпочнуть дослідження на площі перед театром Заньковецької. За історичними даними, саме тут у ХІІІ столітті був побудований львівський Низький замок – резиденція сина Данила Галицького – Лева, на честь якого і назвали місто.

Замовником досліджень є управління охорони історичного середовища Львівської міської ради.

«Місто давно чекало на ці дослідження. Ми би дуже хотіли знайти рештки церкви Святої Катерини, про яку всі говорять, але ніхто точно не знає, де вона розташована. Сподіваємось, нам вдасться її локалізувати і відкрити ще одну сторінку давньої історії Львова», – розповіла начальниця управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Цьогорічні розкопки проведуть на території лише 30 кв. м. За словами директора «Рятівної археологічної служби» Олега Осаульчука, ці роботи дадуть основу для подальших наукових досліджень Низького замку.

«Це унікальна можливість науковцям дослідити резиденцію князя Лева. Адже через брак архівних матеріалів та археологічних досліджень цієї території, нині маємо обмаль інформації про зовнішній вигляд та точне розміщення замку. Маємо певну картографічну інформацію і сподіваємось її уточнити», – розповів Олег Осаульчук.

Перша згадка про Низький замок датується 1292 роком. Замок був побудований князем Левом, сином Данила Галицького, в 1270-х роках, і згодом саме сюди перенесли княжий двір з Високого замку.

З історичних джерел відомо, що Низький замок спершу був дерев’яний, а потім його збудували з каменя і цегли. Він мав власні мури і вежі, рови і вали. Всередині був палац, каплиця Святої Катерини з дерев’яною дзвіницею і житлом пароха, судові та архівні приміщення, в’язниця тощо.

Спершу пожежа 1565 року, а пізніше і постійна волога від ріки, суттєво знищили замок. 1802 року австрійська влада продала руїни фортеці, і з замкового каменю збудували частину кам’яниць на вулиці Краківській.