Хто виграв і хто програв в результаті акцій протесту 17 жовтня?

Акція мобілізувала заледве кілька тисяч протестувальників. Це показує, що українці не бажають «третього Майдану» - принаймні під тими гаслами, які пропонували організатори. Натомість в середовищі протестувальників є політики, готові до підвищення ставок, тож протести триватимуть і далі

Акція мобілізувала заледве кілька тисяч протестувальників. Це показує, що українці не бажають «третього Майдану» - принаймні під тими гаслами, які пропонували організатори. Натомість в середовищі протестувальників є політики, готові до підвищення ставок, тож протести триватимуть і далі

«Якщо до кінця дня ці люди не приймуть жодного рішення на благо народу, то ми повинні подумати про наступні наші вимоги… Поки є Порошенко – немає прогресу, немає боротьби з корупцією. Поки є Порошенко – будуть злидні! Поки є Порошенко буде еміграція» – як завжди емоційний виступ лідера Руху Нових сил екс-президента Грузії Михеїла Саакашвілі на сцені перед Верховною радою вказує на справжні наміри принаймні частини організаторів та учасників акцій протесту, які відбули в вівторок в Києві та кількох обласних центрах України. Події, що передували вівторковим протестам, як і заяви лідерів мітингувальників, лише підтверджують це.

Як усе починалось

Офіційно кампанія за «Велику політичну реформу» стартувала ще влітку, пізніше до організаторів після скандального перетину польсько-українського кордону доєднався Міхеїл Саакашвілі. З 11 вересня Саакашвілі розпочав великий «промотур» областями України, щоправда, більшість часу у своїх виступах він приділяв персональним нападкам на Петра Порошенка, а не промоції основних засад кампанії. Приблизно в той же час про солідарність з учасниками акції заявили «Самопоміч», «Громадянська позиція», «Демократичний Альянс», політичні сили Наливайченка та Добродомова. Також підтримали вимоги громадські організації, серед яких – «Автомайдан», «Реанімаційний пакет реформ» та «Центр протидії корупції».

Незабаром про свою підтримку та участь в заходах 17 жовтня заявила «Батьківщина». І зовсім несподіваною виявилась готовність взяти участь в акціях націоналістичних «Свободи» та «Національного корпусу».

Вимоги, сформульовані організаторами акцій, насправді містяться в політичних обіцянках практично усіх політичних партій, що прийшли до парламенту 2014 року та Президента України. Їх вичерпний перелік становить три пункти, які і вкладаються в так звану «Велику політичну реформу»:

– прийняти новий закон про вибори народних депутатів України;

– створити антикорупційний суд;

– скасувати депутатську недоторканність.

Диявол у деталях

Зусилля влади по підготовці до акції 17 жовтня свідчать, що керівництво держави всерйоз оцінює загрози з боку мітингувальників. Мова йде навіть не стільки про стягування спецпризначенців та Нацгвардії в переддень протестів до урядового кварталу та встановлення турнікетів та металошукачів на підходах до місця проведення мітингу.

Як виявилось вранці 17 жовтня, Банкова має свій план реагування на події на вулицях Києва та вимог протестувальників. Несподіванкою для більшості лідерів опозиції було внесення Президентом в парламент проекту закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України).

Щоправда, з’ясувалось, що президентський законопроект пропонує скасувати недоторканність обранців лише з 2020 року, тобто, уже для наступного скликання парламенту. На Банковій кажуть, що таке відтермінування – єдиний шанс зібрати під таку зміну необхідні 300 голосів.

Так, політтехнолог Олег Медведєв, що консультує, в тому числі і Президента, зазначив, що відтермінування до 2020 року – це «відмінність між тими хто піариться і тими, хто шукає шляхи. Адже для того, щоб скасувати недоторканність, потрібно 300 голосів, які навряд чи можливо зібрати в чинному парламенті. Як варіант –пролунала пропозиція зняти недоторканість з наступників».

Тим не менше, голова Верховної ради повідомив, що доручив профільному комітету невідкладно розглянути законопроекти, які пропонують скасування недоторканості депутатів та спрогнозував винесення їх на розгляд парламенту уже цього четверга.

Подібна дискусія виникла і навколо законопроектів про створення Антикорупційного суду. Андрій Парубій заявив, що Венеціанська комісія розкритикувала законопроект про створення Антикорупційного суду та закликала Президента внести свій варіант проекту закону.

У свою чергу Петро Порошенко повідомив, що чекає напрацювань парламенту з оновлення законопроекту, і обов’язково подасть його на розгляд депутатів.

Таким чином, влада спробувала перехопити ініціативу в мітингувальників, і частково їй це вдалось. У цьому їй допомогло і винесення на обговорення нашумілої медичної реформи, яку керівництво парламенту називають однією з найважливіших в порядку денному. Так влада «провернула» нехитру комбінацію, протиставивши необхідність прийняття надзвичайно потрібної медичної реформи та виконання вимог протестувальників.

Конкуренція за перемогу

Після того, як Андрій Парубій закрив засідання сесії, стало зрозуміло, що нічого більше сьогодні не відбудеться, організатори акцій протесту поспішили запевнити прихильників, що вівторкові заходи таки принесли певні успіхи, зокрема, змусили владу щонайменше, відреагувати на вимоги вулиці.

«Вперше за три роки парламент і президент призначили конкретну дату розгляду законів про вибори – профільний комітет повинен надати свої висновки до четверга. У той же день коаліція і спікер парламенту обіцяли почати розгляд всіх п’яти законів. Ми змусили парламент повернутися до обговорення питання про скасування депутатської недоторканності. Під тиском людей президент подав свій проект про обмеження недоторканності з 2020 року. Така відстрочка неприпустима і ми будемо вимагати цих змін вже в цьому скликанні. Під тиском акції команда президента змушена була відкликати свій законопроект про антикорупційні палатах і почати формування робочої групи з підготовки нового законопроекту», – написав на своїй сторінці в мережі Фейсбук народний депутат, один з організаторів кампанії Мустафа Найєм.

Натомість, судячи з виступу одного з лідерів вівторкових протестів Михеїла Саакашвілі, справжні мотиви його участі, так само як і частини «великих» партій виходять за межі виконання вимог протестувальників. І «Рух Нових Сил», і «Батьківщина» і «Самопоміч» в більшій чи меншій мірі зацікавлені в ескалації політичного тиску на владну коаліцію та на Президента з метою оголошення дострокових парламентських або й (мета – максимум) президентських виборів. Таким чином лідерам цих політичних сил вдалось би збільшити своє представництво в парламенті та виконавчій владі, доступ до якої в цих політиків заблокований після виходу з коаліції в 2015 році. Така ж мета (або й проміжна – примушення Порошенка піти на уступки в численних політичних чи бізнесових конфліктах) є й у інших політичних гравців в Україні – від лідерів Опозиційного блоку до «ображених» Порошенком олігархів. До цього ж слід додати системні намагання Росії і далі дестабілізувати політичну ситуацію в Україні.

У цьому аспекті владній команді вдалось якщо не усунути, то відтермінувати загрозу. Протести відкладені щонайменше до четверга, з перспективою практично необмеженого пролонгування історії в часі. Також попри явні намагання частини протестувальників, вдалось уникнути провокацій, які могли б вилитись в криваві трагедії. Таким чином, завдання-мінімум для влади на сьогодні також виконано.

Парадоксально, але в результаті сьогоднішніх подій, виходячи з ситуації на зараз, усі сторони, що публічно взяли участь у вівторкових подіях, залишаються «при своїх». Організаторам є що продемонструвати своїм прихильникам як здобутки. Натомість, владі вдалось відтермінувати реалізацію будь-якого з сценаріїв, що загрожують стабільності ситуації в країні, чи їх становищу або ж цілісності коаліції.

Загалом же, українське суспільство отримало перші сигнали за три роки, щодо позитивних змін в механізмах формування влади в країні.

Попри це, ситуація залишається доволі хиткою, і, як засвідчує приклад побиття студентів в грудні 2013 року, навіть невелика провокація може перекреслити плани усіх сторін та запустити сценарії абсолютно іншого порядку. Півтора десятки наметів, що цієї ночі стоять на вулиці Грушевського в Києві, – нагадування, що усі сторони і далі шукатимуть варіантів досягнення максимальної вигоди. На жаль – для себе, а не для загалу…