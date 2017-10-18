Випускники коледжів та ПТУ складатимуть ЗНО

Вже у 2018 році тестування проходитимуть не лише учні шкіл, але й професійно-технічних закладів та коледжів

Для них ЗНО буде своєрідною формою здачі державної підсумкової атестації.

“Дотепер ЗНО не застосовувалося у формі державної підсумкової атестації для випускників професійно-технічних закладів і коледжів. Надалі планується сформувати єдині вимоги для оцінювання цих випускників”, – сказала під час прес-конференції «ЗНО 2018» Лариса Середяк.

До слова, наступного року тести з української мови та літератури, історії України та математики адаптують під незрячих людей.

Нагадаємо, абітурієнтів чекають новації на ЗНО з іноземної мови. Наступного року вперше будуть тести двох рівнів складності. Крім того до них увійде аудіювання – розуміння мови на слух та завдання до звукових фрагментів