11 людей отруїлися у львівському ресторані

14-16 жовтня до медиків звернулося 11 людей, які відвідували ресторан «Панська чарка». У всіх було харчове отруєння.

Тим часом у «Панській чарці» запевнили «Львівську газету», що ці люди не мають претензій до ресторану. Оскільки принесли до закладу власні солодощі, які, ймовірно, і стали причиною отруєння.

Хоч і не заперечують, що персонал припустився помилки, коли дозволив на весілля принести свою випічку. Адже зазвичай такого не практикують.

Зараз медики взяли необхідні аналізи, тож вже наступного тижня можна буде говорити на цю тему конкретніше.