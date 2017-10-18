Тарас Криса: «Перемагає не найбільш талановитий, а найбільш підготований»

Цієї осені у Львівській філармонії заплановано три концерти лауреатів міжнародного конкурсу скрипалів Олега Криси – у жовтні приїздить володарка торішньої першої премії Еллі Сах, потім дві другі премії – з 2013 і 2016 років.

Нагадаємо, у жовтні 2016 Львів став центром музичного життя – ІІ Міжнародний конкурс скрипалів Олега Криси зібрав у місті конкурсантів з десяти країн. Головний диригент філармонійного оркестру Тарас Криса, син патрона конкурсу Олега Криси, розповів про його враження від конкурсу та про ментальність переможців.

– Цієї осені у філармонії заплановано три концерти лауреатів конкурсу. Ви диригували у третьому турі конкурсу торік, чи будете диригувати на цих концертах?

– Еллі Сах виконує концерт соло, тільки з піаністом Денисом Яворським. Я диригуватиму на концерті Лева Солодовнікова, володаря ІІ премії конкурсу 2013 року. У програмі його вечора – Концерт для скрипки з оркестром №3 Каміля Сен-Санса, Симфонія №4 Петра Чайковського і твір американського композитора Джона Адамса Short Ride in a Fast Machine. Це дуже ефектний твір у стилі мінімалізму. Ця програма однією лінією зв’язує Сан-Франциско, Нью-Йорк, Париж, Москву і Львів.

– Пане Тарасе, які ваші враження від диригування у фінальних виступах з оркестром під час минулорічного конкурсу?

– Мої враження були дуже хорошими. Великі таланти й високий рівень виконавства та знання музики, чудові інтерпретації. Кожен з фіналістів був цілковито іншим. Отож, для мене було великим задоволенням диригувати у фіналі. Це дуже цікава подія для Львова. Я сподіваюся, що вона буде відбуватися на постійній основі й надалі – наступний конкурс вже через два роки, у 2019.

– Відомо, що молоді музиканти мріють виступити, скажімо, у Карнегі-холі. Львів у світі не є дуже відомим майданчиком для виступів. Чим він може привабити молодих музикантів?

– Насправді, дуже багато людей хочуть приїхати до Львова. Перш за все, це культурний центр та справжня перлина. Він для України є тим, чим є Флоренція для Італії. Історично дуже багато людей виступало тут – Святослав Ріхтер, Давид Ойстрах та інші зірки світової слави. Цей тренд продовжується. До нас приїздять багато артистів, особливо зараз, бо країна відкрита до Заходу. Тут кипить життя – у філармонії щодня концерти. У нас проводять до 500 концертів на рік! Щодо Карнегі-холу, то це дуже гарний зал, але він далеко. Тому я вважаю, що музикантам, які гратимуть в Карнегі-холі, не завадить виступити і в залі Львівської філармонії.

– На конкурсі Олега Криси прослідковується тенденція, що українські учасники переважно закінчують змагання на першому-другому турі і рідко потрапляють до фіналу. І чотири роки тому один з фіналістів зізнався, що не готувався до цього й не очікував потрапити до числа кращих. Чому складається така ситуація, що українські музиканти йдуть на конкурс без думки, що вони можуть показати найкращий рівень?

– Ми ще боремося з залишками радянської системи – з політичної точки зору, та головне – ментальність. Я виріс в США. Там немає різниці, якої ти національності чи звідки приїхав. На конкурсі перемагає не найбільш талановитий учасник, але найбільш підготований до цього. І це не лише в скрипкових чи фортепіанних змаганнях. Також і в роботі – виграти місце в оркестрі дуже важко. Наприклад, в Чикаго чи Бостоні на одне місце в симфонічному оркестрі подається 300-400 заявок. Конкурс справедливий і обирають найбільш підготовленого учасника, незалежно від його національності чи місця навчання. Ми стараємося впровадити такий конкурс і тут при відборі до оркестру. Цього року ми проводимо конкурс за ширмою, з об’єктивним оцінюванням, коли не може бути мови про якусь протекцію. Стосовно української молоді, їм потрібно вчитися й готуватися грати у конкурсі від початку до самого кінця. Не боятися програти – ось що найголовніше. Навіть коли ви програєте десь, то це колосальна наука й ви рухаєтеся далі, щоб виграти щось наступне. Учасники конкурсу Олега Криси приїздили до Львова спочатку як конкурсанти, а тепер вони повертаються з сольними концертами – і їхня присутність тут може стати натхненням і для нашої молоді.

Розмовляла Наталя Матолінець