Світ побачила настільна гра «Українська революція 1917-1921». Як отримати безкоштовно
Як отримати?
По-перше, просять написати листа на ім’я голови Інституту Володимира Вятровича від імені державного органу, навчального закладу, громадського об’єднання тощо. Його повинен підписати керівник.
У листі слід обов’язково вказати назву та кількість примірників гри, а також мету розповсюдження. У тексті також має бути написано Отримання на безоплатній основі». Не забути вказати контактну особу, з якою представники Інституту будуть контактувати щодо пересилання.
Лист потрібно відправити за адресою вул. Липська, 16, м. Київ, 01021; Український інститут національної пам’яті.
Згодом співробітники Інституту сконтактуються із заявником для уточнення інформації.
Також гру можна отримати безпосередньо в Інституті, але напередодні варто узгодити час.
До слова, гру передають тільки після того, як складуть акт приймання-передачі у двох примірниках. Один із них забирає заявник, а інший залишається в Інституті.
Цікаво, що деякі обласні держадміністрації вирішили самостійно виготовляти гру та поширювати її в освітні заклади.