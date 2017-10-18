Світ побачила настільна гра «Українська революція 1917-1921». Як отримати безкоштовно

Розробником гри є Інститут національної пам’яті. Автори кажуть, що вона сприятиме засвоєнню матеріалів про події Української революції та підготовки до ЗНО. Тому першими її отримають школи та бібліотеки

Як отримати?

По-перше, просять написати листа на ім’я голови Інституту Володимира Вятровича від імені державного органу, навчального закладу, громадського об’єднання тощо. Його повинен підписати керівник.

У листі слід обов’язково вказати назву та кількість примірників гри, а також мету розповсюдження. У тексті також має бути написано Отримання на безоплатній основі». Не забути вказати контактну особу, з якою представники Інституту будуть контактувати щодо пересилання.

Лист потрібно відправити за адресою вул. Липська, 16, м. Київ, 01021; Український інститут національної пам’яті.

Згодом співробітники Інституту сконтактуються із заявником для уточнення інформації.

Також гру можна отримати безпосередньо в Інституті, але напередодні варто узгодити час.

До слова, гру передають тільки після того, як складуть акт приймання-передачі у двох примірниках. Один із них забирає заявник, а інший залишається в Інституті.

Цікаво, що деякі обласні держадміністрації вирішили самостійно виготовляти гру та поширювати її в освітні заклади.