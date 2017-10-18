Обмудсмен засудила «Інтер» через програму із 12-річною породіллею

Уповноважена з прав людини вважає, що телеканал порушив права дівчинки із Борислава, яка нещодавно народила дитину. Через це просить Нацраду з питань телебачення та радіомовлення відреагувати на порушення.

Про це в коментарі «Детектор медіа» розповіла представниця Омбудсмена Аксана Філіпішина.

Зазначимо, що телеканал «Інтер» відзняв та випустив у ефір дві серії ток-шоу «Стосується кожного». Головною героїнею стала школярка із Борислава, котра у 12 років стала мамою.

Автори програми намагалися дати відповідь на запитання, хто є батьком новонародженої Діанки.

В офісі Омбудсмена журналістам сказали, що права Тетяни порушили неодноразово.

По-перше, мама – законний представник дитини, не мала б виносити на загал такі особисті речі. Оскільки йдеться про право на честь, гідність та конфіденційність. Однак батьки у цій ситуації діяли всупереч інтересам дитини.

Крім того, не сподобалася Уповноваженому поведінка ведучого Андрія Данилевича. Вважають, що він узяв на себе компетенцію слідчого і дозволив собі ставити Тетяні неприпустимі запитання, порушуючи тим самим професійну етику.

У Кримінального процесуальному кодексі чітко вказано, що потерпіла може бути допитана в окремому приміщенні у присутності психолога чи законних представників. Натомість дитина отримала черговий стрес, відповідаючи на непрості запитання перед великою публікою.

Тож до телеканалу «Інтер» вже скерували відповідне звернення. Сподіваються в офісі Омбудсмена і на штрафні санкції.