Місячні абонементи на електротранспорт відтепер можна придбати у водія
Від завтра картки на трамваї та тролейбуси продаватимуть і водії. Для цього вони матимуть спеціальні компостери, які позначатимуть на абонементі дату
Про це повідомляють у ЛКП “Львівелектротранс”.
«Картки на проїзд будуть дійсні протягом місяця з дня їхнього придбання, а не протягом календарного місяця, як це було раніше. Вартість загального місячного абонементу становить 120 грн., пільгового (студентського та учнівського) – 60 грн», – розповів Іван Бондар, начальник відділу інформації та зав’язків з громадськість ЛКП «Львівелектротранс».
Він також повідомив, що ці картки можна придбати в кіосках на зупинках або є через мобільний додаток Приват24.
Планують також незабаром продавати абонементи онлайн за допомогою сайту”Львівелектротранс”, над яким зараз працюють.