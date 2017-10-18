Львівським пенсіонерам отримувати пенсію вигідніше та зручніше в ПриватБанку

Пенсія зараховується на карту практично миттєво після її перерахування пенсійним фондом. Про це клієнту відразу надходить SMS-повідомлення. Для власників пенсійної картки працює нарахування надбавки до пенсії у розмірі від 7% річних на залишок коштів. При розрахунках у магазинах карткою ПриватБанку пенсіонери отримують знижки до 20% за програмою «Бонус Плюс». Для власників пенсійних карток безкоштовно та без комісій – оплата комунальних послуг до 2 000 грн на місяць, випуск та обслуговування картки, зняття готівки у всіх банкоматах на території України, нарахування пенсії та грошової допомоги з Пенсійного фонду.

«Пенсіонери-клієнти ПриватБанку отримують завжди більше, ніж просто зарахування на пенсійну картку, – говорить Андрій Якимів, директор ПриватБанку на Львівщині. – Для переходу на обслуговування до ПриватБанку потрібна лише заява клієнта. Всю іншу «паперову» роботу зроблять співробітники банку. При оформленні пенсій особам з обмеженими фізичними можливостями банк відразу виплачує одноразову соціальну допомогу. Можна також замовити безкоштовну доставку картки додому».

Нещодавно у Приват24 з’явилась нова вкладка меню – Соціальний кабінет. Тут кожен користувач може оформити субсидію, соціальні виплати, вирахувати свою майбутню пенсію, дізнатися всю необхідну довідкову інформацію та здійснювати контроль за виплатами.

ПриватБанк обслуговує пенсіонерів із 2000 року та завжди залишається лідером серед банків за кількістю клієнтів – пенсіонерів. Згідно з даними Пенсійного фонду України, кожному четвертому пенсіонеру держава перераховує кошти за допомогою пенсійної картки ПриватБанку. Загальна кількість пенсіонерів в Україні становить близько 12 млн.

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