Львівські митники вилучили понад 500 пар взуття

Працівники Львівської митниці ДФС упродовж останніх днів вилучили понад 500 пар взуття. Так, сьогодні, 18.10.2017 року, громадянин України, 32-річний мешканець Львівщини як водій повертався з приватної поїздки з Польщі в Україну через пункт пропуску «Шегині – Медика» Львівської області автомобілем «VW T4». Для перетину кордону обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Під час візуального огляду транспортного засобу в митників виникла підозра, що в ньому є предмети або товари, які перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Під час поглибленого огляду в багажному відділенні та салоні автомобіля серед особистих речей було виявлено 238 пар жіночого взуття (черевики) різних розмірів, фасонів та кольорів.

Таким чином, громадянин України порушив встановлений порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, тобто переміщував через митний кордон України товари в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму.

За ознаками ст. 471 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил. Взуття вилучено, його вартість буде встановлено додатково.

Напередодні в цьому ж пункті пропуску працівники Львівської митниці ДФС затримали громадянина, який намагався в такий спосіб перевезти 324 пари взуття.

Нагадаємо, згідно з ч. 1 ст. 374 Митного кодексу України «…товари (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, не підлягають письмовому декларуванню (за винятком товарів, на які відповідно до статті 197 цього Кодексу встановлено обмеження щодо переміщення громадянами через митний кордон України, і випадків, передбачених частиною другою цієї статті) та не є об’єктами оподаткування митними платежами».