Інгалятори – ефективна терапія простудних захворювань

Особливості небулайзерної терапії

Інгалятор (небулайзер) – прилад, що набув стрімкої популярності в лікуванні простудних, вірусних та хронічних захворювань дихальної системи. Ефективність і популярність небулайзерної терапії легко пояснюється принципом роботи: лікувальний препарат заливається всередину камери, подрібнюється на крихітні краплинки, набуваючи форми аерозолю. В такому вигляді ліки потрапляють саме в ті відділи дихальної системи, що потребують лікування, оминаючи кровоносну і травну системи. Базові переваги лікування небулайзером:

Скорочення тривалості захворювання, за рахунок локального застосування медпрепаратів.

Зняття неприємних симптомів.

Простота використання.

Можливість терапії маленьких дітей та людей похилого віку.

За допомогою небулайзера можна зняти спазми бронхів, покращити дренажні функції дихальних органів, зняти набряк слизової оболонки та запальні процеси.

Використання пристрою практично не має протипоказань, тому воно настільки популярне серед батьків малечі.

Протипоказаннями можуть бути: виражена дихальна недостатність, кровотечі носові та легеневі, температура вище 37.5 градусів, порушення сердечного ритму, індивідуальне несприйняття ліків.

Обираємо пристрій правильно

Пристрої класифікуються за принципом роботи на три групи:

компресорні;

ультразвукові;

електронно-сітчасті.

В компресорному апараті ліки перетворюються на аерозоль під дією повітряного потоку і тиску. Головна перевага приладів цієї групи – універсальність, оскільки з ними можна використовувати препарати широкого спектру. Ліки трансформуються на пил з часточками розміром від 1 до 10 мікрон. Відносна хиба цих установок: досить високий рівень шуму. Якщо у вашій родині часто хворіють діти та дорослі, найкраще обирати прилад, в якому регулюється розмір частинок, щоби проводити терапію хвороб різної етіології.

Ультразвукові небулайзери оснащені спеціальною пластиною, що генерує ультразвук, під впливом якого препарат перетворюється на пилову хмару. Саме в такому вигляді ліки проникають в найвіддаленіші відділи легень. Ключові переваги: низький рівень шуму, компактні габарити, можливість використання в терапії маленьких дітей. Придбати модель ультразвукового інгалятора легко в магазині www.Dopomoga.ua.

Є в цих апаратів і недолік: під впливом ультразвуку деякі ліки втрачають свої властивості, що обмежує спектр препаратів, допущених для використання.

Цієї вади позбавлені електронно-сітчасті небулайзери (МЕШ), оснащені вібруючою мембраною. Через неї проходить розчин, утворюючи пил з розміром частинок від 0,5 до 10 мікрон. Завдяки особливостям конструкції, в таких установках не руйнується молекулярна структура розчину, тому вони не втрачають своїх властивостей. Окрім того, МЕШ апарати працюють без шуму, вирізняються високою швидкістю розпилення, в них дозволено використовувати гормональні розчини, антибіотики. Корпус працюючої установки можна нахиляти під різними кутами, що полегшує лікування діток.