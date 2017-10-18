Абітурієнтів чекають новації на ЗНО з іноземної

Наступного року вперше будуть тести двох рівнів складності. Крім того до них увійде аудіювання – розуміння мови на слух та завдання до звукових фрагментів
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Рівні складності поділяться на В1 і В2, розповіли сьогодні під час прес-конференції на тему «ЗНО-2018»у Львівській ОДА.

Перший означає, що людина, яка пройшла тест, в основному може розуміти мовлення  і висловитися на поширені чи їй теми. І Також самостійно зможе зорієнтуватися у країні, мову якої вчить.

Наступний рівень передбачає, що людина може спілкуватися на різні теми,  дискутувати за фахом, вільно розмовляти з носієм мови.  Такий тест складатимуть ті випускники, які вивчали мову на профільному рівні і яким результат ЗНО будуть зараховувати як оцінку за ДПА.

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