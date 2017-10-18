Абітурієнтів чекають новації на ЗНО з іноземної

Наступного року вперше будуть тести двох рівнів складності. Крім того до них увійде аудіювання – розуміння мови на слух та завдання до звукових фрагментів

Рівні складності поділяться на В1 і В2, розповіли сьогодні під час прес-конференції на тему «ЗНО-2018»у Львівській ОДА.

Перший означає, що людина, яка пройшла тест, в основному може розуміти мовлення і висловитися на поширені чи їй теми. І Також самостійно зможе зорієнтуватися у країні, мову якої вчить.

Наступний рівень передбачає, що людина може спілкуватися на різні теми, дискутувати за фахом, вільно розмовляти з носієм мови. Такий тест складатимуть ті випускники, які вивчали мову на профільному рівні і яким результат ЗНО будуть зараховувати як оцінку за ДПА.