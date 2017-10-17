Зменшивши фінансування ОТГ, уряд зупинить процес децентралізації – експерт

Наміри уряду перекласти на об’єднані територіальні громади фінансування пільг населення за житлово-комунальні послуги боляче вдарить по фінансовій спроможності ОТГ, вважає консультант з фінансових питань Офісу реформ у Львівському регіональному відділені Асоціації міст України Ярослава Пишник.

«Якщо зараз ОТГ передати фінансування пільг, то вони цього просто не потягнуть, і у них не залишиться коштів на розвиток. Тим більше, що сьогодні на плечі ОТГ уже лягає утримання шкіл, тому що держава дає субвенцію тільки на зарплату педпрацівників, та утримання первинної медицини. Вважаю, що передача фінансування пільг на рівень ОТГ приведе до загострення фінансової ситуації в громадах і зупинить процес децентралізації. Тому що люди побачать, що держава прагне свої повноваження передати на низовий рівень», – зазначила Ярослава Пишник.

За словами експерта, громади, які утворені у 2015 році, зробили вже все можливе для наповнення свого бюджету. Резервів для різкого збільшення надходжень, що передбачає фінансування пільг, у них немає. А громади, які утворюються зараз, отримають у власність розвалені клуби, бібліотеки, ФАПи, школи, в яких течуть дахи. Для того, щоби довести усе це до ладу, потрібні величезні гроші, а на них ще й спускають пільги.

Своєю чергою начальниця відділу фінансів Мостиської ОТГ Мирослава Шаловило сказала, що якщо Мостиська ОТГ візьме на свій бюджет пільги, у них не буде бюджету розвитку, буде лише бюджет споживання.

«Ми хотіли закласти в бюджет розвитку 2 млн грн., а фінансування пільг складатиме 5-6 млн. Наша ОТГ буде неспроможна потягнути фінансування пільг. І якщо нам все-таки доведеться це робити, то у нас не стане бюджету розвитку, який ми хотіли спрямувати на здійснення важливих для громади проектів з покращення водопостачання», – підкреслила Мирослава Шаловило.

У бюджеті 2018 року Кабінет міністрів хоче передати на рівень місцевих бюджетів фінансування пільг населенню за житлово-комунальні послуги, зменшити освітню та медичну субвенцію, субвенцію на розвиток інфраструктури ОТГ. Асоціація міст України піддала критиці такі наміри уряду і готує пропозиції та поправки до Державного бюджету на 2018 рік для їх подання народними депутатами України – членами МДО «За розвиток місцевого самоврядування» на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, аби не допустити різкого збільшення навантаження на бюджети органів місцевого самоврядування.