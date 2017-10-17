Волонтери просять допомогти 13-річному хлопчику
13-річному хлопчику, який зараз перебуває у реанімації львівської обласної дитячої лікарні ОХМАДИТ терміново потрібні дорогі ліки. У хлопчика гострий гематогенний остеомієліт (гнійне захворювання кісток).
За інформацією лікарів, пацієнт з с. Вовчищовичі Мостиського району.
«Львів АЛЯРМ !!! потрібна допомога дитині в реанімації
Хлопчик, 13 років, сепсис, важка грибкова інфекція, на завтра потрібіно дорогі ліки (Кансидас і антибіотики) на суму 83 тис грн. Наші резерви вичерпані. Потребуємо термінової допомоги», – написала у себе на Facebook координаторка благодійного фонду «Крила надії» Наталія Ліпська.
Реквізити для допомоги:
ПриватБанк – 4731 2171 0995 3453 (Ліпська Н.С)
ПриватБанк – 5169 3305 1136 7333 (Ліпська Н.С. БФ “Крила надії” – карта фонду, лише для клієнтів ПриватБанку)
http://krylanadiyi.org.ua/info/rekvizyty реквізити фонду
призначення платежу -«реанімація СОС»