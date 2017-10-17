Волонтери просять допомогти 13-річному хлопчику

За його життя лікарі борються вже три тижні

13-річному хлопчику, який зараз перебуває у реанімації львівської обласної дитячої лікарні ОХМАДИТ терміново потрібні дорогі ліки. У хлопчика гострий гематогенний остеомієліт (гнійне захворювання кісток).

За інформацією лікарів, пацієнт з с. Вовчищовичі Мостиського району.

«Львів АЛЯРМ !!! потрібна допомога дитині в реанімації

Хлопчик, 13 років, сепсис, важка грибкова інфекція, на завтра потрібіно дорогі ліки (Кансидас і антибіотики) на суму 83 тис грн. Наші резерви вичерпані. Потребуємо термінової допомоги», – написала у себе на Facebook координаторка благодійного фонду «Крила надії» Наталія Ліпська.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк – 4731 2171 0995 3453 (Ліпська Н.С)

ПриватБанк – 5169 3305 1136 7333 (Ліпська Н.С. БФ “Крила надії” – карта фонду, лише для клієнтів ПриватБанку)

http://krylanadiyi.org.ua/info/rekvizyty реквізити фонду

призначення платежу -«реанімація СОС»