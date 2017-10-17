Вимоги Майдану не виконані, а «верхи» забули, що джерелом влади в Україні є народ, – Веремчук

Про це заявив керівник Львівської міської організації «Народний контроль» Валерій Веремчук під час мирної акції під приміщенням Львівської облради сьогодні, 17 жовтня.

«Позиція нашої політичної сили однозначна. Це скасування депутатської недоторканності. Як і зняття недотораканості із суддів та Президента. У правовій державі перед законом усі мають бути рівні. Також нарешті потрібно впровадити нову виборчу систему з відкритими списками. Тільки так у парламент зможуть потрапити достойні люди, готові виконувати волю своїх виборців. Ще ми наголошуємо на необхідності створити незалежний Антикорупційний суд, бо наразі боротьба з корупцією полягає лише у показових і поодиноких арештах корупціонерів. І жодних вироків», – пояснив участь «Народного контролю» в акції Веремчук.

За його словами, лише ухваливши такі рішення влада покаже, що готова до змін – не декларативно, а конкретними діями.

«Ми пройшли Майдан. Заради майбутнього наших дітей, заради фундаментальних змін у нашій країні. Та що ми маємо? Влада живе своїм життям, провертає ті ж корупційні схеми, що й при режимі Януковича. Вона забула і про вимоги Майдану, і про власні передвиборчі обіцянки, і про те, що єдиним джерелом влади в Україні, за статтею 5 Конституції, є народ. Ця акція має винятково мирний характер. Але водночас і попереджувальний. Вона повинна нагадати владі про її функції і обов’язки», – наголосив Веремчук.

Як інформує сайт «Народного контролю», сьогодні, 17 жовтня, партія бере участь у акції під стінами парламенту. Водночас такі ж акції відбувають на місцях по всій Україні.