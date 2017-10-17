В Україні продовжує дорожчати пальне

За вихідні на АЗС країни ціни виросли на 20-60 копійок за літр

Раніше УНІАН повідомляв про те, що за вересень ціни на бензин та дизпаливо підвищилися на 1,5 гривні. Сталося так тому, що зросла вартість нафтопродуктів на європейському ринку. Український ринок, встановлюючи ціну, орієнтується саме на нього.

Також 26 вересня голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв заявив, що самостійно вивчатимуть ринок світлих нафтопродуктів, щоб з’ясувати причини росту цін. Анти монополісти також заявили, що синхронність підвищення роздрібних цін на АЗС може свідчити про наявність у діях учасників ринку антиконкурентних узгоджених дій.