Україна увійшла до складу Ради ООН з прав людини

Мандат Україна отримала на три роки. Такі результати голосування пленарного засідання Генеральної Асамблеї ООН у понеділок.

«За» проголосували 177 країн, повідомляє «Укрінформ».

” Як новообраний член РПЛ, Україна використає всі механізми для боротьби проти порушень прав людини на тимчасово окупованій території Криму та на Донбасі”, – розповів речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Він також наголосив, що увагу буде звернено на питаннях превенції порушень прав людини. Також Україна пропонуватиме в цьому напрямку свої ініціативи.

Додамо, що мета Ради з прав людини є захищати права і свободи людини. Загалом в організацію входить 47 країн.

Вибори проходять шляхом таємного голосування. Цьогоріч до складу обрали 15 країн, які замінять тих, чий мандат завершується вкінці цього року.

Вперше Україна була обрана у 2006, потім у 2008 році.