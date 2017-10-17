У Львові СБУ передала до суду справу терориста з «ЛНР»

Чоловікові загрожує до 15 років за ґратами

Слідчі СБУ у Львівській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно громадянина України, який брав активну участь у діяльності незаконного збройного формування терористичної організації «ЛНР». Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Досудове розслідування встановило, що чоловік з жовтня 2015 по червень 2017 року обіймав посаду заступника начальника служби ракетно-артилерійського озброєння у другому армійському корпусі «Народної міліції» «ЛНР».

За вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України (участь у терористичній організації), зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

За словами прес-секретарки прокурора Львівської області, прокуратура проситиме Вищий спеціалізований суд, щоб судове засідання відбувалось у Львові, оскільки більшість слідчих дій проводились тут.