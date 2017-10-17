У Львові презентували новий промоційний логотип

Новий логотип має незначні стилістичні зміни. Йдеться зокрема про вежі, які на ньому зображені. Тепер їх можна міняти місцями та зміщувати по вертикалі. Така ідея повинна створити враження про простір міста і можливість глянути на нього з різних сторін.

Також з’явилися піктограми, котрі зображають різні напрямки роботи та життя у Львові.

Редизайн вирішили провести на відкритих обговореннях ще у серпні. До дискусії залучали професійних дизайнерів, які вносили свої пропозиції.

«Ми були дуже обережні з редизайном, але надали логотипу більшої свободи та динаміки. Цей прийом та додаткові піктограми дозволять нам значно збагатити бренд-бук міста, та не відходячи від загального бренду міста комунікувати з найрізноманітнішими меседжами з нашими цільовими аудиторіями», – сказала начальник відділу промоції міста Соломія Короненко.

До слова, промоційний логотип Львова має п’ять кольорових веж. Це дзвіниця Вірменського собору, вежа Корнякта, міська Ратуша, вежа Латинської катедри та дзвіниця монастиря Бернардинів.

Крім того, він містить у собі гасло «Львів відкритий для світу».