У Києві – сутички. Є постраждалі

Під час сутичок було розпилено сльозогінний газ, – інформує «Громадське».

Кореспондент «Громадського» повідомляє про трьох постраждалих, тоді як «Українська правда» пише про двох – одного з активістів і поліцейського.

Сьогодні, 17 жовтня, під Верховною Радою України відбуваються акції на підтримку «Великої політичної реформи». Організаторами є шість громадських організацій, зокрема, Центр протидії корупції, «Чесно» та Реанімаційний пакет реформ, дев’ять політичних партій та 11 народних депутатів абсолютно різних політичних поглядів.

Учасники акції вимагають від парламенту ухвалити низку законопроектів, якими запровадити в Україні пропорційну виборчу систему із відкритими регіональними списками, створити антикорупційні суди та скасувати депутатську недоторканність.

Ближче до вечора поблизу Верховної Ради з’явились перші намети.