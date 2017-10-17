Соцреклама про львівських собак отримала столичну нагороду

У Києві відбувся фестиваль соціальної реклами «Molodiya Festival». Призером став і львівський продакшн «Young&Hungry». Вони знімали ролик для ЛКП «Лев».

Львів’янам вдалося посісти друге місце.

«Ця реклама створена для промотування у Львові системи чіпування тварин. Це розповідь про особливість системи, коли за допомогою мікрочіпа, що його безболісно вводять під шкірку тварини, можна ідентифікувати її власника. Львів стане першим містом в Україні, де за підтримки місцевих комунальних служб (ЛКП «Лев») чіпування домашніх собак системно проводитиметься як соціальний проект: перші п’ять тисяч тварин будуть прочіповані безкоштовно», — розповіли автори Young&Hungry production.

Переможці отримали грошові винагороди та ротацію на усіх великих екранах мережі кінотеатрів “Планета Кіно” у 5 містах України.