Щодві години в Україні помирає 3 людини через довкілля

Україна посідає 77 місце із 144 країн світу, які оцінював Всесвітній економічний форум, складаючи Індекс глобальної конкурентоспроможності . Причина – в корупції та несталому використанні природних ресурсів, повідомляє прес-служба Міністерства екології.

В результаті українська економіка може втрачати до 11% ВВП.

«Але мене вражають інші цифри. За даними ВООЗ, кожних дві години в Україні помирають 3 людини через поганий стан довкілля, – сказав Остап Семерак.

Він зазначив, що питання охорони довкілля в Україні не є пріоритетним.