Щодві години в Україні помирає 3 людини через довкілля
Таку приголомшливу статистику озвучив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.
Україна посідає 77 місце із 144 країн світу, які оцінював Всесвітній економічний форум, складаючи Індекс глобальної конкурентоспроможності . Причина – в корупції та несталому використанні природних ресурсів, повідомляє прес-служба Міністерства екології.
В результаті українська економіка може втрачати до 11% ВВП.
«Але мене вражають інші цифри. За даними ВООЗ, кожних дві години в Україні помирають 3 людини через поганий стан довкілля, – сказав Остап Семерак.
Він зазначив, що питання охорони довкілля в Україні не є пріоритетним.