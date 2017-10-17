ПриватБанк розігрує надсучасний смартфон серед студентів України в конкурсі «100-тисячний практикант»

З 10 жовтня 2017 року студенти України мають шанс отримати надсучасний смартфон у конкурсі ПриватБанку «100-тисячний практикант»

Для участі в конкурсі необхідно зареєструватися на сайті онлайн-практики, пройти програму з обраної спеціальності та отримати сертифікат.

За умовами конкурсу переможцем стане перший студент із сертифікатом, починаючи від 100-тисячного зареєстрованого логіна студента в базі онлайн-практики ПриватБанку. Наявність сертифіката перевірятиметься за результатами навчання – переможець повинен набрати щонайменше 60 балів за основну програму навчання (тести та фінансова культура).

Нагадаємо, онлайн-практика – це інноваційна система проходження практики від ПриватБанку онлайн 24/7, що дозволяє отримати реальні знання та практичні фахові навички з фінансів, не витрачаючи дорогоцінний студентський час на пересування містом і паперові формальності. Студенти-практиканти можуть самостійно планувати період і місце занять, навчатися у будь-якій точці світу, де є вихід в Інтернет, опановувати цікаву й сучасну теоретичну програму, а також виконувати практичні операції, як це роблять співробітники на етапі підготовки до роботи в банку. За результатами практики студенти отримують офіційний сертифікат з оцінками.

Практика є безкоштовною, а найрезультативніші студенти зараховуються до кадрового резерву ПриватБанку, що дає можливість працевлаштування до банку після завершення навчання у виші.

Ще більше інформації про ПриватБанк – на сайті та у соціальній мережі.