Поліція шукає водія, який травмував велосипедиста

У місті Рава-Руська водій травмував велосипедиста, після чого покинув місце події

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 16 жовтня о 19.25 на вулиці Коновальця у місті Рава-Руська, Жовківського району, інформує відділ комунікації поліції Львівської області. Невідомий водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на велосипедиста, 80-річного місцевого мешканця, після чого покинув місце події.

Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований в травматологічне відділення з діагнозом: «тяжка черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана правої гомілки».

Поліція просить очевидців події звернутися у найближчий відділ поліції чи зателефонувати на оперативну лінію 102.