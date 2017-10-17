Два тижні вони навчатимуть дітей у Луганській області

У вівторок, 17 жовтня, півсотні вчителів Львівщини вирушили на схід України навчати місцевих школярів у межах проекту обміну педагогами. У свою чергу півсотні вчителів сходу приїдуть вчити науки школярів Галичини. Це вчителі різних спеціальностей: філологи, історики, географи та інші. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної ради.

Уже завтра педагоги будуть в Сєвєродонецьку Луганської області. «Після цього вони роз’їдуться по школах і два тижні вчитимуть луганських дітей. У свою чергу вчителі зі сходу приїдуть до нас і викладатимуть у школах Львівщини», – розповів голова обласної ради Олександр Ганущин.

Разом із педагогами з Луганщини до Львова приїздить і мистецький десант, який ставитиме вистави в театрах Львівщини.

Такий обмін відбувається вже другий рік поспіль. Минулого року на Львівщину приїздили півсотні педагогів із Луганщини. Протягом місяця вони навчали школярів Львівської та Тернопільської областей. У свою чергу вчителі із Західної України працювали у школах сходу.

Нагадаємо, 16 вересня Міністерство освіти і науки України, Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Луганська обласна військово-цивільна адміністрація підписали декларацію намірів співпраці в освітній галузі задля формування в учнівської молоді східної та західної України цінностей на засадах загальноукраїнської ідентичності та патріотизму.