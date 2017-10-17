На Google Maps відтепер можна мандрувати планетами Сонячної системи

Google Maps додав можливість мандрівок об’єктами нашої Сонячної системи. Окрім Землі та міжнародної космічної станції тепер через Google Maps можна «помандрувати» на 15 планет та супутників планет: Меркурій, Венеру, Місяць, Марс, Цереру, Плутон, супутники Юпітера — Іо, Європа і Ганімед, супутники Сатурна — Мімас, Енцелад, Діона, Рея, Титан і Япет.

Якщо наблизити одну з планет чи супутник, можна побачити назви розташованих на них об’єктів.

«Двадцять років тому космічний зонд Кассіні стартував з мису Канаверал у подорож до Сатурну і його численних місяців. За час подорожі він надіслав на Землю близько півмільйона фото, які дозволили науковям відтворити далекі світи у неймовірних деталях. Тепер ви можете відвідати ці світи серед інших планет та місяців у Google Maps з вашого комп’ютера», – написали у блозі компані Google.