МЗС Польщі викликало Дещицю через щойно відкритий меморіал на Верецькому перевалі

Сьогодні, 17 жовтня, в МЗС Польщі провело зустріч з українським послом Андрієм Дещицею у зв’язку з участю віце-прем’єра України Іванни Климпуш-Цинцадзе та інших посадовців у відкритті меморіалу на честь стрільців Карпатської Січі та напису на ньому про польських окупантів. Про це повідомляється на сайті МЗС Польщі.

У повідомленні йдеться, що заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький “висловив своє здивування у зв’язку з участю віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе та інших українських високопоставлених державних чиновників та почесного караулу Збройних сил України в урочистому відкритті меморіального комплексу на честь полеглих стрільців Карпатської Січі».

«Польща ніколи не окупувала Україну. Деякі нинішні території української держави були частиною Польської Республіки відповідно до міжнародного права. До сих пір не було представлених ніяких доказів на підтримку тези про масові розстріли членів Карпатської Січі в березні 1939 року, не кажучи вже про польську відповідальність за цей злочин», – заявили у МЗС Польщі.

Нагадаємо, як писала «Львівська газета», 15 жовтня на Верецькому перевалі відкрили меморіал полеглим січовикам Карпатської України, на місці, де перепоховали 22 січовика. За свідченнями очевидців, загалом на Верецькому перевалі у березні 1939 року розстріляли до 600 галичан, які були в лавах Карпатської січі – армії Карпатської України.

«Угорці передавали полонених січовиків полякам на Верецькому перевалі. Спершу їх утримували в казармах, а потім вели по 7, по 5, по 20 людей в різні частини перевалу і розстрілювали, скидали та присипали землею», – розповів секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета.