Двоє українців загинули в АТО за останню добу

Один із бійців загинув внаслідок обстрілу, інший – підірвався на невідомому вибуховому пристрої. В результаті отримав травми несумісні з життям.

Загалом терористи 36 разів порушували перемир’я. Українські сили були змушені 28 разів відповісти вогнем із піхотного озброєння.

Додамо, що противник акцентує бойові дії на Донецькому напрямку. Зокрема, вчора ввечері бойовики двічі упродовж декількох годин обстрілювали з гранатометів і кулеметів наші позиції біля шахти Бутівка.