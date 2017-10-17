Дипломатичні представництва 7 країн визнали цифрові довідки ПриватБанку

Українські посольства та консульства 7 країн світу використовують у своїй роботі електронні довідки ПриватБанку, справжність яких можна перевірити на спеціальному сайті

Як повідомила прес-служба банку, на сьогодні ініціативу ПриватБанку повністю відмовитися від паперових документів з «мокрими» печатками підтримали посольства та консульства Угорщини, Австрії, Данії, Бельгії, Польщі, Німеччини та Нідерландів.

«Миттєве отримання довідок про стан рахунку через електронний банк або банківський додаток стало революційним рішенням для клієнтів, і ми раді, що такі інновації були підтримані дипломатичними місіями провідних європейських країн, – зазначив маркетинг-директор ПриватБанку Микола Щербина. – Ми розуміємо, наскільки складними та незручними для наших клієнтів є процедури отримання й надання паперових довідок. Саме тому вже декілька років ми пропонуємо їм скористатись послугою формування електронних довідок у Приват24, достовірність яких може перевірити будь-хто за допомогою спеціального сервісу на сайті банку».

За словами Миколи Щербини, головна перепона для масового використання цієї технології – це неготовність приймати такі довідки окремими державними та комерційними організаціями. Саме тому банк реанімує внутрішню програму #paperless. Її головна мета – відмова від запиту зайвих паперових довідок і документів як самим банком, так й іншими організаціями в Україні.

«Будемо ініціювати зміни до нормативних документів, робити запити до всіх інстанцій, проводити навчання, працювати з суспільною думкою. Якщо коротко – ми будемо боротися за зручність і комфорт для наших клієнтів», – зазначив маркетинг-директор ПриватБанку.

Сьогодні клієнти ПриватБанку можуть отримати всі необхідні довідки, виписки або квитанції в електронному вигляді через Інтернет-банк Приват24 або мобільний додаток. Справжність електронного документа можна перевірити онлайн за допомогою спеціального ресурсу, доступ до якого мають усі одержувачі таких документів. За даними ПриватБанку, найближчим часом процедура визнання електронних довідок буде підтверджена більшістю дипломатичних місій і візових установ провідних країн.