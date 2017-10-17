Медична реформа в Україні: чого чекати?

Цього тижня депутати знову розглядатимуть питання медичної реформи. Українці, які підтримують новації, запустили у соцмережах флеш-моб "Голосуй за медреформу"

За словами міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, відкладати мед реформу більше не можна.

«До 1-го січня 2018 року має стартувати перший етап — реформування первинної медичної допомоги. Регіони мають підготуватися до змін. Чим пізніше народні депутати проголосують за законопроекти №№6327, 6604, тим важче буде впроваджувати медичну реформу на місцях», – написала міністр на своїй сторінці у ФБ.

Що ж пропонують українцям після прийняття однієї із найбільш дискусійних реформ?

Гроші для людей, а не для ліжко-місць

Такий принцип означає, що фінансування більше не буде закріплене за лікарнею, відповідно до статистики зайнятих місць.

У Міністерстві охорони здоров’я вважають, що це неефективно і навіть породжує корупцію. Відтак платити треба за конкретного пацієнта і конкретно надані послуги.

Через це більшість лікарів повинні будуть дещо реорганізувати свою роботу – стати ФОПами. Після цього вони зможуть отримати ліцензію і укласти договір із Національною службою здоров’я, який створять для того, щоб розподіляти бюджетні гроші.

Це додасть стимулу спеціалістам працювати краще. Адже кошти, які він отримує, будуть залежати від угод, підписаних із пацієнтами. Пацієнт завжди зможе змінити лікаря, якщо той його не влаштовуватиме.

Щоправда, для прозорого обліку потрібно, щоб усі медики працювали в електронній системі eHealth.

Чіткий поділ платних і безкоштовних послуг

Реформа також пропонує поділити усі послуги, які надають лікарі на такі групи:

Первинна медична допомога;

Вторинна, спеціалізована;

Високоспеціалізована;

Екстрена;

Паліативна.

Усі вони у своє чергу поділяться на три види. Перша – та, яку повністю оплачує держава (первинна, екстрена та паліативна).

Стаціонарне лікування та планові операції (вторинна спеціалізована та високоспеціалізована групи) пацієнт і держава зможуть співфінансувати. При тому пацієнт зможе платити за послуги або ж скористатися страховим полісом.

Натоміть такі послуги як стоматологія, естетична медицина, звернення без направлення, ліки з недоведеною ефективністю державою не покриватимуться взагалі.

Основа медицини – сімейний лікар

В Україні хочуть посилити роль сімейних лікарів. Скажімо, у США вони надають аж 80% послуг, тоді як у нас лише 20%.

За словами Уляни Супрун, такий лікар може «вести» 1500-2000 сімей, і за це за рік заробити 150 тисяч гривень.

Щоправда, зараз сімейних лікарів дуже бракує. Їх налічують близько 8 тисяч, але після реформи планують, щоб їх стало не менше 20 тисяч.

Лікарні стануть комунальними підприємствами

Це означає, що медзаклади перейдуть на договірну основу із пацієнтами. Це буде для лікарень лише плюсом, бо дасть можливість розвиватися. Адже буде можливість розподіляти кошти на власний розсуд, самостійно визначаючи, які напрямки медичної допомоги треба посилити.

Якщо лікарня на чомусь заощадить, то, зможе, використати ці гроші, скажімо, на нове обладнання. Раніше ж невикористані гроші доводилось повертати до бюджету.

Є і мінуси

Експерти вбачають у реформі певні мінуси.

Зокрема кажуть, якщо наголос поставлять на сімейних лікарів, то чимало закладів стануть просто зайвими. Особливо хвилюються мешканці сіл. Хоча в МОЗ швидше схильні не до закриття, а до перепрофілювання.

Але створюватимуть госпітальні округи, які можуть бути лише в тих містах, де населені пункти налічують не менше 40 000 людей. Тому, побоюються експерти,заради економії «зайвими» можуть виявитися і деякі лікарі.

Поки що також незрозуміло, як будуть формуватися тарифи на послуги та медикаменти. Який відсоток фінансуватиме держава у тих послугах, які належать до співоплати з пацієнтом, наразі теж невідомо.

Додамо, що в ЄС медичну реформу в Україні підтримують. І навіть закликають депутатів проголосувати за неї.

Загалом же показники здоров’я в Україні є найгіршими у Європі. Хоча на медицину виділяють достатньо грошей. Однак корупція і розкрадання призводять до плачевних наслідків.

Тому, вважають активісти, українцям дуже потрібну реформувати систему так, щоб гроші йшли на реальні послуги.