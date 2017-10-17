90% львівських велосипедистів – чоловіки

«Львівавтодору» спільно з «Львівською асоціацією велосипедистів» вдалося провести моніторинг на дорогах. Для цього вибирали 85 основних локацій, здебільшого це перехрестя великих магістральних вулиць.

Тож результати показали, що і в ранковий, і у вечірній час на велодоріжках домінують чоловіки, жінок лише 10%. Найчастіше це молодь 21-35 років. При чому їздять майже всі без шоломів. Захисні каски використовують лише 27% роверистів. Цікаво, що жінок з шоломами більше, ніж чоловіків.

Найбільше велосипедистів зафіксували у вечірній пік на перехресті пр. Чорновола – вул. Липинського – 201 людина.