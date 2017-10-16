Укропівець Василь Шкляр презентував новий роман «Троща» у місті Великі Мости

Розпочав зустріч голова політради партії «УКРОП», народний депутат України Тарас Батенко. Він привітав усіх присутніх зі святом Покрови та 75-річницею створення УПА та наголосив, що боротьба за Україну продовжується і досі: «Хочемо, щоб за смерті на цій війні відповідали ті, хто причетний до початку цієї війни, хто обіцяв закінчити її за два тижні, ті, хто досі успішно торгує на крові. Ми щодня бачимо незграбну позицію вдали у боротьбі з ворогом. Через дії керівництва держави, сьогодні Україна неабияк близька до втрати нашої Незалежності», – наголосив Тарас Батенко.

«Троща» — роман про УПА, про перемогу людини над обставинами і над собою. Сам автор каже, що книга написана для того, аби показати світові, що українці не змирилися з режимом, і продовжують боротьбу, як і раніше.

«У цей день чотирьох величних свят для мене неабияк почесно презентувати свій повстанський, бандерівський роман Троща. Про період УПА, який ще живий у нашій історичній пам’яті. Події у романі відбуваються у важкому, запеклому 1947 році. Тоді не було надії на визволення, стояли до останнього, заради ідеї. Нагадує сьогоднішню нашу війну, коли хлопці на Сході кладуть усе на вівтар України, свободи, нашого з вами життя», – наголосив укропівець Василь Шкляр.

Шкляр зізнався, що вже має задум для наступної книги: «Зараз планую зануритись у 17-сторіччя, там є багато цікавих тем, зокрема спецназ Івана Сірка. Вдасться мені чи ні – не знаю, я наперед ніколи не загадую», – поділився укропівець Шкляр.

Зустріч тривала близько двох годин. Усі, хто прийшов на презентацію, мали можливість поставити запитання із залу чи поспілкуватись з автором особисто. За найцікавіші запитання автор подарував свою книгу з іменним автографом.