Угорщина заявляє, що Україна порушила Угоду про асоціацію

Угорщина хоче визнати Україну порушником Угоди про асоціацію з ЄС через закон про освіту. Наступне засідання Ради Асоціації Україна-ЄС заплановано на грудень цього року.

Розгляд цього питання ініціює міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто, інформує УНІАН.

«Від того часу, як український парламент ухвалив закон про освіту, … у сусідніх з ЄС країнами є брутальне порушення прав людини. Вони відібрали право у всіх меншин використовувати їхню рідну мову під час отримання освіти у віці від 10 років. Це – брутальне порушення прав людини, брутальне порушення прав меншин, і це брутальне порушення Угоди про асоціацію. Тому на наступній сесії Ради асоціації з Україною ми повинні поставити це питання на порядок денний, щоб вирішити ситуацію, оскільки це дуже надзвичайно», – зазначив він.

Як вже писала “Львівська газета”, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон про освіту.

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