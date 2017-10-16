У Львові відбудеться благодійний аукціон “Допомога родинам заручників”

Організатори просять усіх небайдужих допомогти сім'ям полонених та зниклих безвісти. Такі акції вже відбулися в Дніпрі, Києві та Харкові.

17 жовтня у Будинку офіцерів, що на вулиці Театральній,22, покажуть документальний фільм “Коли повернеться тато”. Там же можна буде подивитися світлини родин та дітей полонених.

Водночас проведуть аукціон. Тут можна буде придбати вишивки, вироби з бісеру від родин заручників та інших небайдужих людей, книжки, збірки віршів, керамічні роботи, декупажні вироби тощо. Усі зібрані гроші перерахують родинам заручників.

“Вдома у заручників залишаються дружини, діти, батьки, які потребують як і матеріальної, так і моральної підтримки, розуміння, що про їх біду країна не забула”, – кажуть організатори.

Додамо, що благодійний аукціону ініціюють громадські організації “Берегиня” і “Блакитний птах” – Алла Макух, Олена Сугак, Анна Мокроусова, Ніна Кодьман, Аліна Фрідріх , Заріна Акопянс та подружжя Володимир і Олена Жемчугови, за допомогою каналу ІСТV та “Львівського Центру надання послуг учасникам бойових дій”.