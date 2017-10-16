У Львові сьогодні бракує маршруток

Зокрема, з’ясували, що зранку містом курсувало 302 автобуси. Тоді як у цей же день у 2015 році їх було 513.

Натомість в управлінні транспорту ЛМР, повідомляє “Твоє Місто”, вважають, що з громадським транспортом у місті сьогодні проблем нема.

«Автобуси їздять, все гаразд. На вихідних виїжджає менше транспорту, аніж в будні. 350-370 автобусів курсує точно. Цього недостатньо, але це нормальна кількість з огляду на те, що бракує водіїв. Скарг поки що не надходило», – пояснив журналістам в.о. керівника управління транспорту Олег Партика.

Додамо, що з електротранспортом ситуація краща.