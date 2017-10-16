Потяги з України до Польщі тимчасово скоротять маршрути

Від сьогодні і до 27 жовтня Інтерсіті+курсуватиме до станцій Медика та Львів.

Причина у тому, що за цей час у Польщі хочуть молдернізувати залізничну лінію, тому рух поїздів на ділянці Перемишль-Хурко обмежать, повідомляють в “Укрзалізниці”

У зв’язку з модернізацією залізниці на території Польщі швидкісні поїзди Інтерсіті+ Київ – Перемишль з 16 по 27 жовтня курсуватимуть до станцій Медика та Львів