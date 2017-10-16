Потяги з України до Польщі тимчасово скоротять маршрути
Причина у тому, що за цей час у Польщі хочуть молдернізувати залізничну лінію, тому рух поїздів на ділянці Перемишль-Хурко обмежать, повідомляють в “Укрзалізниці”
У зв’язку з модернізацією залізниці на території Польщі швидкісні поїзди Інтерсіті+ Київ – Перемишль з 16 по 27 жовтня курсуватимуть до станцій Медика та Львів
«Укрзалізниця» наголошує, що протягом цього часу швидкісні поїзди, які курсують з України до Польщі, трохи змінять маршрути.
Зокрема, швидкісний поїзд Інтерсіті+ №706/705 Київ, Львів – Перемишль у період обмежить маршрут курсування до станції Медика (Польща). Для тих, кому треба дістатися до Перемишля, Польща забезпечує автобуси від Медики і в зворотньому напрямку. Поїзд прибуватиме на станцію Медика об 11:37, а до Києва повертатиметься о 16:22.
Другий поїзд Інтерсіті+ до Польщі – №716/715 Київ – Перемишль – Київ через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль – курсуватиме за звичним розкладом, однак лише до Львова.
Щодо потяга №51/52 Варшава/Вроцлав – Львів, то він востаннє прибуде до Львова сьогодні, а відновить рух аж 27 жовтня.