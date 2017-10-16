Поліція розшукує водія, який збив 17-річну дівчину

В Старосамбірському районі водій «Жигулів» вчинив наїзд на неповнолітню дівчину і втік з місця події

За інформацією ГУ Нацполіції у Львівській області, 15 жовтня в Старосамбірське відділення поліції надійшла інформація про те, що у селі Стрільбичі водій автомобіля «ВАЗ» скоїв наїзд на пішохода – 17-річну мешканку району. Потерпілу із забоями м’яких тканин голови та ноги доставили у лікарню. Після вчинення ДТП водій автомобіля втік з місця пригоди.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські зараз проводять заходи щодо встановлення місця знаходження водія та автомобіля. Якщо хтось володіє інформацією про це ДТП, у поліції просять телефонувати на оперативну лінію «102».