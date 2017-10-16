На Яворівщині під час виконання будівельних робіт загинув чоловік

Подія сталася сьогодні, 16 жовтня, близько 12.00 у місті Новояворівськ

У Яворівський відділ поліції надійшла інформація про те, що на новобудові з висоти дев’ятого поверху впав чоловік. Від отриманих травм він помер на місці події. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Львівській області.

Поліцейські встановили особу загиблого – 40-річного місцевого мешканця. Його тіло скероване на експертизу.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.