На Високому замку пошкодили Хресну дорогу

З часу відкриття Хресної дороги ще вже третій акт вандалізму

За інформацією “Львівського порталу”, вандали на одній із стацій зламали хрест, на іншій вщент розбили дві фігурки молитовних жінок, погнули та покрали молитовні таблиці, кріплення.

Одна з фігур уже відновлена, інша потребує глобальної і коштовної реставрації, яка триватиме не менше місяця, розповідає скульптор Богдан Гретчак. За його словами, реставраційні роботи пошкодженої фігури за своєю складністю аналогічні до виготовлення нової, і відповідно суттєво затратні.

Хресну Дорогу на Високому замку освятили в 2015 відкрили. З того часу вандали третій раз розбили скульптури, збили таблиці з молитвами.