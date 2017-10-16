На Високому замку пошкодили Хресну дорогу

З часу відкриття Хресної дороги ще вже третій акт вандалізму
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За інформацією “Львівського порталу”, вандали на одній із стацій зламали хрест, на іншій вщент розбили дві фігурки молитовних жінок, погнули та покрали молитовні таблиці, кріплення.

Одна з фігур уже відновлена, інша потребує глобальної  і коштовної реставрації, яка триватиме не менше місяця, розповідає скульптор Богдан Гретчак. За його словами, реставраційні роботи пошкодженої фігури за своєю складністю аналогічні до виготовлення нової, і відповідно суттєво затратні.

Хресну Дорогу на Високому замку освятили в 2015 відкрили. З того часу вандали третій раз розбили скульптури, збили таблиці з молитвами.