На Верецькому перевалі відкрили меморіал полеглим січовикам Карпатської України

Саме на цьому місці загинуло 600 патріотів, котрі наприкінці 30-х років 20 століття боролися за незалежність України.

Учора тут відслужиди молебень за героями, а потім представники влади, депутати та небайдужі поклали квіти і запалили лампадки.

«Меморіал карпатським січовикам демонструє нашу історичну традицію та нашу історичну пам’ять. Тому що наші сьогоднішні перемоги над російським агресором базуються на історичному досвіді козацтва, січових стрільців, карпатських січовиків, воїнів української повстанської армії”, – наголосив голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Зазначимо, що на Меморіальному військовому кладовищі поховані 22 січовики. Пошуки поховань героїв розпочали ще у 2010 році. Знайдені за ці 10 років останки перепоховали тут із військовими почестями.

«Січовики були в казармах. Їх передавали угорці полякам на Верецькому перевалі. І потім їх після отримання наказу розстрілювали. Це були члени ОУН, які зі зброєю в руках захищали свою незалежну державу на Закарпатті. Вони становили небезпеку для окупаційної алади. Їх вели по 7, по 5, по 20 людей в різні частини перевалу і розстрілювали, скидали у споруди та присипали землею», – розповів секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета.

До слова, пошуки героїв Карпатської України тривають досі.