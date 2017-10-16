На Львівщині рятувальники змушені шукати заблукалих грибників

У суботу в селі Свірж Перемишлянського району жінка блукала у лісі майже добу. Щоправда, вийти їй вдалося самій, медичної допомоги вона не потребувала.

Учора також на Сколівщині заблукала ціла родина – чоловік, дружина та їхня п’ятирічна дитина. Знайшла їх пошуково-рятувальна група із села Славське.

Двох молодих жінок також шукали вчора у Трускавці, а з Жовківщини надійшло повідомлення, що заблукав дідусь 1940 року народження. Та пошуки ще не встигли розпочати, як він самостійно знайшов дорогу із лісу.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині у лікарні померло двоє людей, які отруїлися блідою поганкою.