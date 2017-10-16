На Львівщині рятувальники змушені шукати заблукалих грибників
На вихідних Службі порятунку чотири рази доводилось виїжджати на виклики, пишуть у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.
У суботу в селі Свірж Перемишлянського району жінка блукала у лісі майже добу. Щоправда, вийти їй вдалося самій, медичної допомоги вона не потребувала.
Учора також на Сколівщині заблукала ціла родина – чоловік, дружина та їхня п’ятирічна дитина. Знайшла їх пошуково-рятувальна група із села Славське.
Двох молодих жінок також шукали вчора у Трускавці, а з Жовківщини надійшло повідомлення, що заблукав дідусь 1940 року народження. Та пошуки ще не встигли розпочати, як він самостійно знайшов дорогу із лісу.
Нагадаємо, нещодавно на Львівщині у лікарні померло двоє людей, які отруїлися блідою поганкою.