Міносвіти затвердило умови прийому абітурієнтів у 2018

Тож наступного року вступники зможуть реєструвати свої електронні кабінети і завантажувати до них документи вже з 2 липня. Триватиме цей процес до 25 липня.

Власне, прийом документів розпочнеться 12 липня.

Ті абітурієнти, котрі будуть вступати на основі співбесід, вступних іспитів чи творчих конкурсів зможуть подавати заяви до 20 липня. А ті, які вступатимуть лише на основі сертифікату ЗНО – до 26 липня.

Відповідно, творчі конкурси проведуть з 14 до 26 липня, вступні іспити – 3 21 до 26 липня, а співбесіди – з 21 до 23 липня включно.

Рейтинговий список вступників виші оприлюднять 1 серпня.

Зазначимо, що у 2018 році абітурієнти подаватимуть заяви лише в електронному вигляді. Виключенням можуть бути лише окремі випадки.

Новацією також є те, що наступного року скоротять кількість заяв, які можуть подавати вступники. Якщо в минулі роки їх було 9, то тепер стане лише 7.

Щодо сертифікатів ЗНО, то будуть дійсними ті, котрі видавалися з 2016 року. Лише оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов доведеться перездати.