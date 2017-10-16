Гурт ROCKOKO відзначить п’ятиріччя всеукраїнським туром

Гурт ROCKOKO, відомий своїм оригінальним інструментальним виконанням композицій, вирушає у всеукраїнський тур.

Цього року команда відзначає п’ять років творчої діяльності, яку і презентує в містах різних куточків України. До переліку міст увійшли Луцьк, Хмельницький, Запоріжжя, Львів, Біла Церква, Дрогобич, Стрий, Тернопіль, Житомир, Мукачево, Чернівці та інші. У Львові концерт стане особливими – «ROCKOKO у супроводі симфонічного оркестру».

ROCKOKO відносить себе до жанру Symphonic Rock, та в різноманітності звучання можна почути такі жарни як: Acoustic, Pop, Dance, Drum and Bass, Metal, тощо. В доробку команди є навіть твори, з елементами джазу.