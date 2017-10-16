Дві ДТП трапилося на Львівщині вчора

Зокрема, вчора о 12:45 рятувальники виїжджали у с. Дітківці на Бродівщину, де на трасі Київ —Чоп зіткнулися Opel Kadet» з вантажним автомобілем «Volvo».

В аварії травмувалися водій та два пасажири легкового автомобіля. Водія довелося витягати з машини за допомогою гідравлічних ножиць. Потерпілих з травмами різної ступені важкості відвезли у Бродівську райлікарню.

А ввечері о 22:59 на автодорозі Яворів – Немирів поблизу с. Старий Яр Яворівського району водій автомобіля «Audi A4» зіткнувся з дерев. Водія доставили у Яворівську лікарню.