Цього тижня відкривають новий авіарейс зі Львова у Мілан

Перший політ компанії Ernest Airlines за новим напрямком відбудеться у п’ятницю, 20 жовтня. У грудні ця ж компанія почне літати зі Львова до Венеції та Неаполя.

А вже незабаром, із Львівського аеропорту ім. Данила Галицького стартують ще 7 нових рейсів, повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Цього тижня ми повинні перетнути планку в мільйонного пасажира за рік. Зараз для цього є всі підстави», – розповів голова Львівської ОДА Олег Синютка.