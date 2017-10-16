Наступного тижня Україна переходить на зимовий час

У ніч на неділю, 29 жовтня, Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинника переведуть на 1 годину назад.

Відповідно до постанови Кабміну ще від 1996 року, годинники переводять в останню неділю жовтня о 4 годині ранку.

Медики кажуть, разом з годинником підлаштувати під новий час треба й організм. У перехідний час (він триває до двох тижнів), поки організм звикне до нового розпорядку дня, у багатьох виникає немало проблем. Єдиний вихід — допомогти організмові швидше адаптуватися. Тобто, вже від сьогодні слід раніше лягати спати. А на початок наступного тижня не планувати важливих справ, які вимагають великого розумового й фізичного навантаження, добре харчуватися, більше в раціон вводити овочів та фруктів. Це допоможе організмові швидше звикнути до нового часу.